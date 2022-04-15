Узгидромет выпустил экстренное сообщение

15 апр. 14:11

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Узбекистане в начале следующей недели.

"18-20 апреля на территорию Узбекистана через Туркменистан осуществится вынос влажного воздуха с Ирана с последующим вторжением относительно прохладной воздушной массы с районов Поволжья", – сообщает Узгидромет.

В эти дни в республике пройдут дожди, возможно с грозами. В ряде районов возможны селе-паводковые явления.

Синоптики прогнозируют, что 19 апреля местами по Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областям пройдет сильный дождь, такой же прогноз дается на 20 апреля по Ташкентской и Сырдарьинской областям.

В Самаркандской и Джизакской областях сильный дождь местами возможен 19 и 20 апреля.

Кроме того, синоптики предупреждают о граде - он может выпасть 19-20 апреля в отдельных районах Узбекистана.

По данным Узгидромета, 18-20 апреля местами по республике ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, 18 апреля - местами с пыльной поземкой.

Дожди принесут с собой похолодание - 19-20 апреля дневная температура воздуха в республике составит около 18-23 градусов.