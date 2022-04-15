США не давали добро на размораживание активов Ирана в третьих странах

15 апр. 13:59

США не соглашались на размораживание заблокированных по их инициативе активов Ирана, в том числе третьих странах, в рамках каких-либо договоренностей об освобождении американцев. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Все наши санкции сохраняются и будут сохраняться, пока мы не сможем обеспечить общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)", - цитирует его ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства также прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о сделках по задержанным лицам, а также относительно смягчения антииранских санкций. "К сожалению, на самом деле у нас нет каких-либо прорывов, о которых мы могли бы объявить. Любая информация относительно наших переговоров, относительно американцев, безосновательно задержанных и удерживающихся в Иране, поступила бы только непосредственно от Госдепартамента. К сожалению, есть много заведомо ложных утверждений", - сказал Прайс.