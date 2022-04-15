В Казахстане может появиться производство Skoda

15 апр. 13:57

Состоялась встреча представители чешских компаний Skoda Transportation и Elektrotechnika с организацией Kazakh Invest, стороны обсудили перспективы размещения производств компаний в Казахстане.

Компании Skoda Transportation и Elektrotechnika выпускают поезда метро, троллейбусы, электробусы, железнодорожные вагоны и тяговые системы для них.

Представители чешских компаний выразили заинтересованность в двустороннем инвестиционном сотрудничестве.

Развитие инвестиционных проектов в сфере машиностроения является одним из приоритетных секторов экономики Казахстана, заявил председатель правления Kazakh Invest Меиржан Юсупов.

"Чешские компании изучают возможность локализации производства троллейбусов и электробусов в Казахстане в качестве стратегических и технологических инвесторов", - сообщает пресс-служба Kazakh Invest.