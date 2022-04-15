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Северная Македония высылает шесть российских дипломатов

Северная Македония высылает шесть российских дипломатов

Власти Северной Македонии объявили шесть российских дипломатов персонами нон грата.

"Сегодня посол России в Северной Македонии Сергей Баздникин был вызван в МИД, где ему была вручена вербальная нота, в которой шесть дипломатов посольства Российской Федерации были объявлены персонами нон грата в Северной Македонии", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте министерства иностранных дел страны.

В МИД Северной Македонии утверждают, что российские дипломаты занимались "деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях". Покинуть республику дипломатам необходимо в течение "ближайших пяти дней".

28 марта Северная Македония уже выслала пять российских дипломатов.

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