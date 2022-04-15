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В Кремле рассказали, что будет делать Путин после потери "Москвы"

В Кремле рассказали, что будет делать Путин после потери &quot;Москвы&quot;

Президент России Владимир Путин не собирается проводить совещание для обсуждения причины пожара на утонувшем крейсере Черноморского флота ВМФ России "Москва". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких совещаний у президента не запланировано", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что крейсер ушел ко дну при буксировке во время шторма. В ведомстве отметили, что экипаж был полностью эвакуирован на другие корабли флота.

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