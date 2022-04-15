В Кремле рассказали, что будет делать Путин после потери "Москвы"

15 апр. 13:38

Президент России Владимир Путин не собирается проводить совещание для обсуждения причины пожара на утонувшем крейсере Черноморского флота ВМФ России "Москва". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, таких совещаний у президента не запланировано", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что крейсер ушел ко дну при буксировке во время шторма. В ведомстве отметили, что экипаж был полностью эвакуирован на другие корабли флота.