В Иерусалиме произошли крупные столкновения на Храмовой горе

15 апр. 13:26

В пятницу утром на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения арабов с иудеями.

Беспорядки начались с того, что группа зачинщиков начала бросать камни в еврейских верующих у Стены плача и в силы безопасности Израиля, пишет The Jerusalem Post.

Ранения, по данным Красного Креста, получили 150 человек, среди которых три израильских полицейских. Правоохранители задержали более 300 человек. В настоящее время израильские силы безопасности контролируют обстановку на Храмовой горе.

Столкновения продолжались на протяжении примерно шести часов. На молитву по случаю второй пятницы священного для мусульман месяца Рамадан пришли порядка 12 тыс мусульман, среди них оказались около ста агрессивно настроенных протестующих, они принесли с собой флаги ХАМАС и Палестинской автономии. После молитвы полиция попыталась вытеснить зачинщиков беспорядков, однако они забаррикадировалась в мечети Аль-Акса, а затем стали бросать камни в еврейских верующих у Стены плача и в силы безопасности Израиля. В итоге полиция применила для разгона протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Местные СМИ сообщают, что обстановка в Старом городе Иерусалима остается напряженной. Силы безопасности Израиля готовятся к новой вспышке протестов ближе к вечеру, когда для евреев наступит праздник Песах.

При этом власти Иерусалима сообщили, что не будут вводить ограничения для посещения Храмовой горы ни для евреев, ни для мусульман, однако любые провокации будут пресекаться.