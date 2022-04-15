Блинкен и Кулеба поговорили о предоставлении Украине военной помощи

15 апр. 13:21

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В ходе беседы стороны обсудили недавнее выделение президентом США Джо Байденом дополнительных $800 млн долларов на оружие, боеприпасы и другую помощь Украине.

Прайс также отметил, что США продолжат оказывать содействие в области безопасности и экономическую и гуманитарную поддержку правительству и народу Украины, передает ТАСС.