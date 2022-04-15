В Узбекистане появился новый способ кражи денег с банковских карт

15 апр. 13:04

В ГУВД Ташкента предупредили о новом способе мошенничества.

Неизвестные лица рассылают участникам одной из групп в Телеграм одинаковое сообщение, где от лица администраторов группы уведомляют пользователя о победе в якобы проводимой акции. В сообщении мошенников говорится, что чтобы выигранные деньги были перечислены на карту, нужно пройти по ссылке. Часто ссылки выглядят похоже на сайте известных в Узбекистане платежных систем.

Узбекистанцев призывают быть бдительными, не доверять "случайным" призам в лотереях, не переходить по подозрительным ссылкам и не вводить данные банковских карт на неизвестных сайтах.

В ГУВД подчеркнули, что данные карты опасно вводить на подозрительных сайтах, даже если на текущий момент на счете нет денег - так мошенники получат конфиденциальные данные, которые затем смогут использовать в корыстных целях.