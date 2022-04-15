Водоросль-фильтр запустили в главное озеро Железноводска

15 апр. 12:59

Одноклеточная зеленая водоросль хлорелла, используется для очистки вод, была запущена в Курортное озеро "30’Ка". Хлорелла рыб и других обитателей водоема.

Водоросль за несколько дней становится доминирующей микроводорослью в поверхностном слое воды. Она насыщает его кислородом и удаляет из него излишки углекислого газа, различные органические и неорганические загрязнения.

"Этот метод абсолютно безопасен для всех обитателей нашего водоема, а по своей эффективности превосходит механические и химические способы очистки. Такой способ очистки уже зарекомендовал себя как эффективный", - поделился мэр города-курорта Евгений Бакулин.