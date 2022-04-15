Вашингтон готов помочь Баку и Еревану достичь мира

15 апр. 12:35

США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь всеобъемлющего мира, в том числе через Минскую группу ОБСЕ. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа. Мы приветствовали <...> прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу премьер-министра Пашиняна и президента Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ", - сказал дипломат.

Он напомнил, что в преддверии брюссельских переговоров госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира.

Представитель американского внешнеполитического ведомства при этом отказался говорить, какую роль могла бы сыграть Россия в урегулировании данного вопроса. "Я не могу говорить о том, какую роль в этом может играть Россия. Но я могу сказать, что мы готовы взаимодействовать с Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе через механизм ОБСЕ", - заключил Прайс.