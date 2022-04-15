Red Wings будет летать из Москвы в Нур-Султан

15 апр. 12:25

Российский авиаперевозчик Red Wings запустит рейсы из Москвы в Нур-Султан, сообщает пресс-служба компании.

"Red Wings 25 апреля начнет полеты из аэропорта "Жуковский" в Нур-Султан. На этом маршруте будут задействованы современные российские лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел", - сказано в сообщении.

Ранее регулярных рейсов из Москвы в города Казахстана авиаперевозчик не выполнял. Стоимость билета в одну сторону стартует от 14 600 рублей.

Рейсы Жуковский – Нур-Султан будут выполняться по понедельникам и пятницам. С марта Red Wings начал летать в Алма-Ату и Нур-Султан, из Екатеринбурга и Челябинска.