Сочи летом может принять 4,5 млн туристов

15 апр. 12:26

В этом летнем сезоне Сочи готовится принять 4,5 млн отдыхающих.

"Судя по прогнозам турпотока, сезон обещает быть жарким. Наш город за летний сезон готовится принять 4,5 миллиона гостей. Подходим к организации сервиса со всей серьезностью", - написал мэр курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Порядка 30 пляжей Сочи в этом году впервые прошли добровольную сертификацию Ростуризма, это значит что пляжи и море чистые, территория благоустроена, побережье безопасное и доступное.

Всего к лету в Сочи будут готовы 188 пляжей. "Пляжных территорий с хаотично расставленными объектами торговли и засильем наружной рекламы на курорте быть не должно, людям нужны эстетика и комфорт. И город готов их организовать", - отметил мэр курорта.