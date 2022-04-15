В США рассказали, сколько времени уйдет на отправку военной помощи Украине на $800 млн

15 апр. 12:22

США понадобится четыре недели, чтобы отправить Украине пакет военной помощи на $800 млн в полном объеме. Об этом сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

Он подчеркнул, в настоящее время готовятся к отправке вооружения и техника.

Представитель американского оборонного ведомства также обратил внимание на то, что некоторые виды поставляемой Украине военной техники потребуют обучения, особенно гаубицы и радиолокационные системы. По его словам, подготовка займет "максимум несколько дней" и, "скорее всего, произойдет в Европе", передает ТАСС.