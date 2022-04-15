Роспотребнадзор изменил рекомендации по тестированию на коронавирус

15 апр. 12:17

Тестирование граждан на коронавирус теперь будут с учетом активности эпидемического процесса в каждом конкретном регионе, следует из методических рекомендаций, опубликованных на сайте Роспотребнадзора.

Уровень охвата лабораторными исследованиями (среднесуточно за семь календарных дней в показателях на 100 тыс. населения) определяется "исходя из активности эпидемического процесса COVID-19 в субъекте РФ". Не менее 300 исследований на 100 тыс населения рекомендовано проводить в регионах, где заболеваемость на 100 тыс населения составляет более 100, а доля положительных результатов тестов в среднем за неделю превышает 15%.

Там, где заболеваемость на 100 тыс населения составляет от 50 до 100 случаев, а доля положительных тестов - от 7% до 15%, рекомендуется проводить не менее 200 тестов. В регионах с заболеваемость на 100 тыс населения составляет менее 150, а доля положительных тестов в среднем за неделю составляет менее 7% - не менее 150 тестов.