В Израиле провели испытания сверхмощного боевого лазера

15 апр. 11:59

В Израиле прошла серия испытаний сверхмощного лазера. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Данные испытания являются первым этапом проводимой Управлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Минобороны Израиля и предприятиями ВПК программы, которая нацелена на разработку мощной лазерной системы наземного и воздушного базирования. Основным разработчиком системы выступает компания Rafael в сотрудничестве с концерном Elbit Systems.

Как отмечается, в ходе испытаний демонстрационная модель при различных сценариях успешно перехватила беспилотные летательные аппараты (БЛА), минометные снаряды, ракеты, в том числе противотанковые.

"Наша цель - как можно скорее [довести систему] до рабочего состояния, что позволит получить эффективные, недорогие и инновационные средства защиты", - цитирует министра обороны Израиля Бени Ганца ТАСС.