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Власти Германии посоветовали своим гражданам пересесть на велосипеды

Власти Германии посоветовали своим гражданам пересесть на велосипеды

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек порекомендовал немцам меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах. По его словам, это поможет сэкономить электроэнергию на фоне решения правительства о сокращении зависимости от импорта угля, нефти и газа из России.

"Прошу всех уже сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Сэкономить 10% энергии всегда возможно, и мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем", - цитирует его РИА Новости.

Вице-канцлер предложил жителям пользоваться поездом или велосипедом для проезда, поскольку "это легко для кошелька". По его мнению, "каждый непроеханный километр - это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России". Хабек также посоветовал людям, которые вынуждены добираться на автомобилях до работы, перейти на работу в домашний офис "хотя бы на один-два дня в неделю".

"Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до пяти процентов энергии. Если снизить температуру в помещении на один градус, это составит около 6% экономии, что может быть, это не очень уютно, но еще не мерзнешь", - сказал он.

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