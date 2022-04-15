Власти Германии посоветовали своим гражданам пересесть на велосипеды

15 апр. 11:55

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек порекомендовал немцам меньше топить помещения, задергивать шторы, потому что это сохраняет тепло, а также меньше пользоваться автомобилями, совершая поездки на поездах и велосипедах. По его словам, это поможет сэкономить электроэнергию на фоне решения правительства о сокращении зависимости от импорта угля, нефти и газа из России.

"Прошу всех уже сейчас внести свой вклад в энергосбережение. Сэкономить 10% энергии всегда возможно, и мы можем стать более независимыми от российского импорта только в том случае, если будем рассматривать его как большой совместный проект, в котором мы все участвуем", - цитирует его РИА Новости.

Вице-канцлер предложил жителям пользоваться поездом или велосипедом для проезда, поскольку "это легко для кошелька". По его мнению, "каждый непроеханный километр - это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России". Хабек также посоветовал людям, которые вынуждены добираться на автомобилях до работы, перейти на работу в домашний офис "хотя бы на один-два дня в неделю".

"Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до пяти процентов энергии. Если снизить температуру в помещении на один градус, это составит около 6% экономии, что может быть, это не очень уютно, но еще не мерзнешь", - сказал он.