15 апр. 11:47

Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили поздравил евреев с праздником Песах.

По его словам, Песах является символичным для всех тех, для кого свобода – это главная ценность. "Еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся в Израиль на свою историческую родину, весь еврейский народ сердечно поздравляем с великим праздником Песах", - сказал глава грузинского правительства.

Песах или еврейская Пасха – один из важнейших иудейских праздников. Праздник посвящен Исходу евреев из египетского рабства.