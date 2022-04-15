Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили поздравил евреев с праздником Песах.
По его словам, Песах является символичным для всех тех, для кого свобода – это главная ценность. "Еврейскую общину Грузии, наших собратьев, вернувшихся в Израиль на свою историческую родину, весь еврейский народ сердечно поздравляем с великим праздником Песах", - сказал глава грузинского правительства.
Песах или еврейская Пасха – один из важнейших иудейских праздников. Праздник посвящен Исходу евреев из египетского рабства.