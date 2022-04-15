Турция испытала гидролокатор для обнаружения дрейфующих мин 

15 апр. 11:39

В Турции были завершены испытания БПЛА ANKA-B с гидролокатором Nusrat-1915 для обнаружения дрейфующих мин в открытом море. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Уточняется, что гидролокатор для поиска мин Nusrat-1915 - главное средство обнаружения подводных объектов турецкого производства, которое может выявлять морские мины с расстояния до одного километра, пишет газета Hürriyet.