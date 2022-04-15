В России выявили 11 432 новых случая коронавируса

15 апр. 11:38

За минувшие сутки в России выявили 11 432 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 766, в Петербурге - 619, в Подмосковье - 437. В Краснодарском крае - 316, в Ставропольском крае - 178, в Крыму - 109, в Дагестане - 23, в Кабардино-Балкарии - 28, в Адыгее - 37, в Карачаево-Черкесии - 23, в Северной Осетии - 16, в Ингушетии - 8, в Чечне - 4.

Общее число инфицированных в России достигло 18 053 359 человек.

Госпитализированы за сутки 2 867 человек. Выздоровели - 19 523 пациентов, за все время - 17 340 639.

Умерли за сутки 261 человек, с начала пандемии - 373 027.