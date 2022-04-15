Совфед: Россия не собирается затягивать спецоперацию на Украине

15 апр. 12:24

Замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству, член Совета Федерации Андрей Климов заявил, что специальная военная операция на территории Украины завершится довольно скоро.

"Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать. Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории - посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, после этого военная фаза прекратится", - сказал он, подчеркнув, что произойдет это в недалеком будущем.

При этом он отметил, что страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, заливая костер бензином, пишет РИА Новости.