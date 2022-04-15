Россия создаст свою базу образцов жизненно важных лекарств

15 апр. 11:30

Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), об этом, в частности, говорится в постановлении, подписанном главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

"Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства. Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения", - сообщает правительственная пресс-служба.

Уточняется, что благодаря господдержке "в этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств".