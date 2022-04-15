Иудеи начинают праздновать Песах

15 апр. 10:30

Один из главных иудейских праздников - Песах - начинается 15 апреля 2022 года с заходом солнца.

Праздник связан с исходом еврейского народа из Египта. В Израиле он отмечается семь дней, в других странах иудеи традиционно отмечают Песах восемь дней. Песах также называют еврейской пасхой.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах.

"С удовлетворением отмечу большой созидательный вклад еврейских организаций в развитие нашей страны, упрочение духовно-нравственных основ общества, в совершенствование плодотворного межнационального и межрелигиозного диалога. И конечно, еврейская община России активно участвует в делах просвещения, милосердия и благотворительности, в воспитании молодежи, решении насущных социальных проблем", - говорится в поздравлении, опубликованном в пятницу на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что работа еврейских организаций заслуживает глубокого, искреннего признания.

Песах восходит к важным историческим событиям, обращает верующих к религиозным и культурным традициям еврейского народа, которые передаются из поколения в поколение, напомнил российский лидер.

"Пусть праздник принесет в ваши дома счастье, взаимопонимание, достаток. Желаю вам успехов, здоровья и процветания", - заключил Путин.