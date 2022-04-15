Треть россиян ожидают сохранения или роста доходов к концу 2022 года

15 апр. 10:59

Опрос банка "Открытие" показал, что 31% россиян питает надежды, что по итогам текущего года их доходы сохранятся на том же уровне или вырастут, пишет "Коммерсантъ".

"Больше всего таких оптимистов в Сибири (39%) и на Северном Кавказе (37%), меньше всего - в Южном федеральном округе (25%) и на Дальнем Востоке (26%)", - говорится в материалах исследования.

Каждый десятый россиянин ждет, что доходы к концу года сократятся на 30% и более. Такого мнения придерживаются жители Северо-Западного (15%) и Дальневосточного (14%) федеральных округов.

Треть (30%) респондентов считают, что их доходы к концу года станут ниже на 5%, еще 22% россиян полагают, что потеряют 10-30% доходов, а 7% опрошенных боятся, что потеряют 100% доходов.

Отметим, накануне помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил, что принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, МРОТ, пенсий, других социальных платежей.