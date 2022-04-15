Польша отказалась от российского угля

15 апр. 10:56

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий замораживать активы поддерживающих Россию субъектов хозяйствования, а также вводящий запрет на импорт российского угля, сообщает канцелярия польского лидера.

Как говорится в сообщении, "президент подписал закон об особых мерах по защите национальной безопасности", документ связан со спецоперацией России на Украине. Ранее документ был принят обеими палатами парламента Польши.

Отмечается, что закон предполагает замораживание денежных средств и других активов физических и юридических лиц, которых внесут в спецсписок, его будет вести МВД и администрации Польши. Глава ведомства будет пополнять список самостоятельно либо по заявлению спецслужб и других органов государственного управления.