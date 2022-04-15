С ветхим жильем на Ставрополье попрощаются более 1,7 тыс человек за 2 года

15 апр. 10:53

Власти Ставропольского края до 2024 года переселят из аварийного жилья свыше 1,7 тыс человек в Кавминводах и Шпаковском округе. Об этом заявил и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

"В 2022 - 2023 годах в Ставропольском крае предстоит расселить 1 721 человека из более 25 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом в 2022 году предстоит переселить 464 человек в Пятигорске, Георгиевске, Кисловодске, Ессентуках, Минераловодском городском округе и Шпаковском муниципальном округе", - сказал он, отметив, что всего с 2019 года по 2022 год переселен 721 человек (расселено 9,94 тыс кв м аварийного жилья).