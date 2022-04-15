Пятеро детей пострадали при пожаре в школе Павлодара

15 апр. 10:44

В павлодарской школе вспыхнуло возгорание, пострадали пятеро детей, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Как отметили в ведомстве, пожар возник в кабинете книгохранилища средней школы № 1, загорелись мебель и книги, на площади 15 кв м. До прибытия спасателей было эвакуировано 479 человек, из них 414 детей. В 11:41 по местному времени пожар был потушен.

В пресс-службе департамента здравоохранения заявили, что к месту происшествия были направлены бригады скорой помощи и бригада центра медицинских катастроф. Пострадавшими оказались пятеро детей. Девочек 2008 года рождения с отравлением продуктами горения легкой степени и 2007 года рождения с острой реакцией на стресс осмотрели на месте и передали родителям.

Кроме того, пострадали девочка 2005 года рождения и две девочки 2006 года рождения, у них - токсическое действие двуокиси углерода. Проводятся все необходимые лечебные и диагностические мероприятия.

Сотрудники скорой сказали, что в 12:15 по местному времени дети были доставлены в приемный покой областной детской больницы и осмотрены дежурным педиатром. В экстренном порядке их госпитализировали в соматическое отделение.

Стоит добавить, что причина пожара устанавливается, на тушение выезжали 35 спасателей на 9 автомашинах.