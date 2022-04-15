Баку готовится к Гран-при "Формулы-1"

15 апр. 10:26

Компания Baku City Circuit в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана "Формулы-1" начала проведение строительно-монтажных работ на территории, по которой пройдет трасса гонок. Об этом сообщил пресс-секретарь Гран-при Азербайджана "Формулы-1" Тураб Теймуров.

"Установка бетонных блоков, используемых для обеспечения безопасности граждан и водителей во время соревнований, будет осуществляться в ночное время. Строительно-монтажные работы начнутся от пересечения улицы Хагани с проспектом Бюльбюля и охватят всю трассу гонок", - приводит слова собеседника Trend.

"На территории Приморского национального парка Баку уже начинается установка трибун. Также стартуют инфраструктурно-строительные работы на территории в районе паддока", - добавил Теймуров.

Гран-при Азербайджана "Формулы-1" пройдет с 10 по 12 июня.