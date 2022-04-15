Транзит газа через Украину в пятницу снова снизился

15 апр. 10:25

В пятницу транзит российского газа через Украину составит менее 72 млн куб м, накануне - 81,1 млн куб м.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 71,6 млн куб м на 15 апреля", - сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

В Европе потеплело, однако ухудшилась ситуация с выработкой электроэнергии из ветра. Выработка ветроэлектростанций падает семь дней подряд после близкого к рекордному уровня в 31% 7 апреля.