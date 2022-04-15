Узгидромет сообщил о погоде в выходные

15 апр. 10:17

Предстоящие выходные в Узбекистане будут жаркими, воздух прогреется до плюс 35.

"Сегодня по Узбекистану ожидается малооблачная и теплая погода. В дневные часы температура воздуха будет в пределах 28-33 градуса тепла", - рассказали синоптики в пятницу.

Осадки в выходные возможны только по Каракалпакстану и Хорезмской области. На большей части территории республики будет сухо, местами по северу и пустынной зоне ветер усилится до 17-22 м/с, в отдельных районах прогнозируется пыльная поземка.

Температура воздуха в субботу и воскресенье будет на 6-8 градусов выше нормы. Ночью около 14-19 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30-35 градусов тепла.