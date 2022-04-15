Водохранилища Крыма наполнены, проводится сброс воды

15 апр. 10:04

Из крымских водохранилищ производится плановый сброс воды из-за обильных осадков, сообщила вице-премьер правительства Крыма Светлана Маслова.

Накануне сообщалось, об увеличении объема сбрасываемой воды из Симферопольского водохранилища в связи с затяжными дождями.

"На сегодняшний день все наши водохранилища заполнены водой почти на 100%, вода с гор продолжает поступать, поэтому, естественно, организован сброс воды. Симферопольское водохранилище заполнено на 93%, сброс осуществляется в реку Салгир. Водохранилища на ЮБК (Южном берегу Крыма - ред.) также почти заполнены на 90%, происходит плановый сброс воды", - объяснила Маслова.

Крымские водохранилища были заполнены до уровня 90% и более после снеготаяния и дождей в феврале-марте, с начала текущей недели в регионе установилась дождливая погода.