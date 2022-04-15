Кубань ждет потепление

15 апр. 10:03

Пришедшие в Краснодарский край дожди и похолодание сменятся хорошей погодой. Согласно прогнозам синоптиков, уже с 15 апреля в крае потеплеет.

"15 апреля местами в регионе пройдут дожди и будет бушевать ветер. А к вечеру осадки пойдут на спад – уже днем 16 апреля дождей не ожидается, а ветер успокоится до 12 -14 метров в секунду. В выходные температура воздуха начнет повышаться", - прогнозирует Гидрометцентр.

Ночью столбики термометров опустятся до трех градусов тепла.

"Днем в выходные дни 16 и 17 апреля температура воздуха продолжит повышаться до 18 градусов тепла, в воскресенье - до 23, а на побережье – до 20", - говорится в прогнозе.