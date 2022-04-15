Стало известно, почему в Казахстане не проведут парад ко Дню Победы

15 апр. 9:58

Власти Казахстана отказались от проведения парада ко Дню Победы из-за экономии бюджетных средств и необходимости решения других приоритетных задач, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Ранее в ведомстве заявили, что в Казахстане в этом году не состоится парад, посвященный 30-летию образования вооруженных сил республики и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. При этом в министерстве не стали раскрывать причины такого решения.

"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - сказано в сообщении.