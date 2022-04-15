Названо число мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана

15 апр. 9:48

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, которые были обнаружены на освобожденных территориях за период после окончания Карабахской войны.

Как пишет Trend, на заседании Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного центра при Координационном штабе было сказано, что с 10 ноября 2020 года по 14 апреля 2022 года очищена территория площадью 8 372,9 га, обнаружено 30 572 мины и неразорвавшихся боеприпаса.

Кроме того, в период 1-14 апреля от мин и неразорвавшихся боеприпасов удалось очистить территорию площадью 506,4 га, обнаружить и обезвредить 595 мин и неразорвавшихся боеприпасов.