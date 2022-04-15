Зима вернется в Москву уже в субботу

15 апр. 9:44

В субботу в Москве будет сформирован снежный покров до 5 см, погода не улучшится и в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Впереди нас ждет очень сложная и неприятная погода, возврат зимы", - предупредил синоптик.

Уже к вечеру пятницы Центральную Россию накроет теплый фронт, он идет с Запада. В Москве в районе 15 часов начнется дождь, который к вечеру превратится в ливень, "всю ночь будет поливать как из ведра", к утру субботы начнется поступление холодного воздуха, сообщил Тишковец. "Соответственно, дожди, которые будут лить всю ночь, а их будет очень много, после 6-7 часов утра будут вперемешку с мокрым снегом, а в течение дня перейдут в чистые заряды мокрого снега без дождя. Из-за этого на земле начнет формироваться неустойчивый снежный покров, толщиной до 3-5 см. Завтра москвичи проснутся и обнаружат за окном белое покрывало", - отметил он.

В ночь на субботу ожидается плюс 4-6, днем - плюс 3-5. Штормовой ветер до 17 м/с понизит температуру к вечеру.

"В ночь на воскресенье ударят легкие заморозки, до минус 1-2 градусов, а заряды снега продолжатся, но уже меньшей интенсивности. На дорогах снежно-водяная каша превратится в гололедицу, так что в ночь на воскресенье пешеходам и автомобилистам, которые переобули автомобиль на летние шины, стоит быть аккуратными. Снежные заряды продержатся до конца выходных", - заключил Тишковец.