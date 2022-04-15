Десять детей возвращены в Россию из Сирии

15 апр. 9:31

На российскую территорию из Сирии минувшей ночью было доставлено десять российских детей в возрасте от 5 до 17 лет, в том числе родом из Дагестана, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Среди них шесть мальчиков и четыре девочки, их возраст от 5 до 17 лет. После полного медицинского обследования и реабилитации они будут переданы родственникам и поедут в новые семьи в Дагестан, Адыгею, ХМАО – Югру, Тюменскую и Калужскую области", - приводит сообщение ТАСС.