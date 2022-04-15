В Нур-Султане разоблачили финпирамиду, созданную в WhatsApp и Telegram

15 апр. 9:25

Две жительницы Нур-Султана обманули порядка двух тысяч человек, организовав финансовую пирамиду в популярных мессенджерах.

Уголовное дело в отношении Р. Ахымбековой и К.Елеукеновой по факту создания и руководства финансовой пирамиды "Астана Раушан касса айналымы" в мессенджерах WhatsApp и Telegram завершено, сообщает Агентство по финансовому мониторингу Узбекистана.

Мошенницы вовлекли в пирамиду около 2 тыс вкладчиков для получения денежных средств.

Граждан призывают быть осторожными и не попадаться на уловки мошенников, в случае столкновения с финансовой пирамидой, следует обратиться в агентство.