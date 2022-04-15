Жительнице Дагестана вынесен приговор за помощь боевикам в Сирии

15 апр. 9:22

Кизилюртовский городской суд осудил местную жительницу за участие в деятельности запрещенной террористической организации, сообщает УФСБ РФ по Дагестану.

"Обвиняемой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно", - сказано в сообщении.

Как заявили в ведомстве, уроженка села Комсомольское Кизилюртовского района с июля 2014 года по август 2021 года принимала участие в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на территории Сирии.

"В ее составе она занималась приготовлением пищи, пошивом обмундирования, оказанием иной помощи ее членам", - подчеркивает пресс-служба.

В УФСБ уточнили, что подозреваемая была задержана в августе в 2021 года по возвращению в Россию.

Стоит добавить, что дело рассматривалось по части 2 статьи 208 УК РФ ("Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем").