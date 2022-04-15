Ставрополье прирастет социальными объектами

15 апр. 9:10

В Ставропольском каре до конца году построят порядка 50 социальных объектов, большая часть из которых будет возведена в рамках национальных проектов. "В 2022 году Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края запланировано построить порядка 50 социально значимых объектов, большая часть которых реализуется в рамках нацпроектов "Демография", "Образование", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", рассказал и. о. министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

Далее он отметил, что в этом году на возведение социальных объектов в федеральном и краевом бюджетах предусмотрено более 12 млрд рублей, передает ТАСС.