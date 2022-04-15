Ереван подтвердил встречу спецпредставителей Армении и Турции в Вене

15 апр. 8:50

Спецпредставители Армении и Турции Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, согласно предварительной договоренности, проведут очередную встречу по нормализации отношений двух стран в Вене, сообщил агентству Арменпресс пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отметив, что в настоящее время идет согласование даты переговоров.

"Между сторонами существует предварительная договоренность о том, что следующая встреча [специальных представителей] может состояться в Вене. Общественность будет должным образом информирована, когда дата и место будут окончательно подтверждены", - приводит сообщение ТАСС.