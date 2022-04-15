Москву ждет облачная пятница

15 апр. 8:45

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков поделился прогнозом, согласно которому в Москве сегодня установится облачная погода, а столбики термометров поднимутся до +11 градусов. Вечером в столице пройдет дождь.

"Сегодня днем преимущественно облачно, вечером облака станут более плотными, начнется дождь, максимальная температура в столице плюс 9-11, по области - от 7 до 12 градусов тепла", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Синенков пояснил, что погода в столичном регионе обусловлена циклоном, который приближается с запада и несет в центре европейской части России дождливую погоду.