Благотворители из Чечни направили гумпомощь в Донбасс

15 апр. 8:26

Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова доставил в Донбасс шесть большегрузных автомобилей "Камаз" с продуктами, медикаментами и товарами первой необходимости, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

"Населению для облегчения трудного положения передано шесть большегрузных „Камазов“ с продуктами первой необходимости", - сообщил он.

По словам Кадырова, гуманитарный груз включает картофель, морковь, капусту, лук, масло, муку, крупы, макаронные, колбасные и хлебобулочные изделия, бутилированную воду, чай, сладости, детское питание, а также медикаменты и товары первой необходимости.