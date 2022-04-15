Прогнозы погоды в Грузии станут более точными

15 апр. 7:54

Около 300 дополнительных метеорологических радаров будет установлено в Грузии до конца 2023 года, сообщил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия.

По его словам, новые радары улучшат прогнозирование ожидаемых осадков и их интенсивности, а также стихийных бедствий в стране.

"К концу 2023 года у нас будет около 300 метеорологических станций по всей Грузии. Они значительно улучшат качество прогноза погоды, прогнозирование ожидаемых стихийных процессов, а также обеспечат наших граждан более точной и качественной информацией", – приводит слова министра Sputnik Грузия.

Шамугия отметил, что не так давно в Западной и Восточной Грузии уже было установлено два метеорологических радара.