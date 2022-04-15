Вмешаются ли США в отношения между Пекином и Тайбэем

По данным статистического бюро Китая, в марте экспорт в США достиг очередного пика в почти $700 млрд. В августе 2019 года, например, когда администрация Трампа ввела тарифы на широкий спектр китайских товаров, этот показатель с учетом сезонных колебаний составлял $410 млрд.

Как отмечает Asia Times, американский импорт из Китая вырос на 60% после того, как тарифы вступили в силу, отражая рост потребительских расходов в связи с правительственным стимулом в $6 трлн, выделенным во время пандемии COVID-19, а также снижением финансирования внутреннего производства и дефицита квалифицированных рабочих кадров. На Китай теперь приходится 28% американского импорта промышленной продукции. Во время холодной войны американский импорт из СССР был незначительным, а советский импорт из США в основном был представлен пшеницей. Стратегическое противостояние со страной, которая обеспечивает высокую долю товаров первой необходимости, от электроники до лекарств и химических компонентов, совершенно новое видение в истории.

В графе ”импорт” в гроссбухе Китая в поставках лидирует Тайвань, политический статус которого до сих пор остается неопределенным.

КНР считает эту территорию своей провинцией, а Тайвань позиционирует себя как независимое государство, признанное лишь 23 странами. При этом Китай и Тайвань поддерживают тесные торгово-экономические связи.

Остров с населением в 24 млн человек - главный азиатский источник импорта Китая. Тайваньский экспорт на материк увеличился вдвое за последние пять лет, опередив японский и южнокорейский в 2020 году. Ежегодно Тайвань экспортирует в Китай товары на сумму $270 млрд, что составляет 40% от ВВП острова в $668 млрд. Инвестиции Тайваня в Китай превышают $200 млрд.

По данным правительственного сайта Тайваня, сегодня ”остров - один из крупнейших китайских инвесторов. С 1991 до мая 2021 года количество инвестиционных дел составило 44,577 на общую сумму $193,51 млрд”. Тайваньские производители чипов помогают Китаю создавать полупроводниковую промышленность, главный национальный приоритет после того, как администрация Трампа ограничила американский экспорт высокотехнологичных чипов, а также оборудования для их изготовления и соответствующие программное обеспечение в Китай. Огромное число тайваньских инженеров-специалистов по чипам (по данным СМИ от 10 до 20%) в настоящий момент работают на материке за повышенную оплату, помогая строить предприятия по производству микросхем.

Зависимость между Китаем, США и Тайванем заметно усилилась за последние два года. Любой разрыв в торговых отношениях из-за стратегической напряженности между тремя странами может привести к значительному сокращению производства и потребления. Китайские цепочки поставок - единственный источник многих товаров в больших объемах, и перебои в экспорте в США могут привести к серьезному дефициту товаров первой необходимости.

Усиленное финансирование Тайванем предприятий по производству чипов зависит от китайского аппетита к интегральным схемам. В 2020 году Китай импортировал чипы на сумму $350 млрд, скупив львиную долю того, что было на рынке. Проблемы с экспортам в Китай могут привесит к кризису самой главной тайваньской индустрии.

Со стратегической точки зрения Тайвань – курица, несущая золотые яйца для китайской электронной промышленности, на которую в 2020 году пришлось 35% глобального производства электронных приборов. С точки зрения полупроводников и экспертного сопровождения Тайвань предоставляет Китаю всё необходимое.

Вчера на Тайвань прибыла группа из шести американских законодателей, пообещав предпринять все возможные шаги, чтобы "не допустить силового воссоединения Тайваня с материковым Китаем". США не имеют официальных отношений с Тайванем, признавая политику "одного Китая", но продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.

Маловероятно, что Китай применит силу для воссоединения острова с материком, если только в ситуацию не вмешаются США. Экономические последствия подобного рода конфронтации будут негативными настолько, что даже сложно предположить возможный ущерб: пострадают практически все производственные и рыночные сферы по всему миру.