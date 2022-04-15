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Гинцбург анонсировал третью фазу исследований назальной вакцины от ковида

Гинцбург анонсировал третью фазу исследований назальной вакцины от ковида

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что пострегистрационные исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции планируется начать через пару недель.

"Назальная форма вакцины "Спутник" уже зарегистрирована по результатам первой и второй фаз исследований. Через неделю-две мы планируем начать третью фазу, которая экспериментально покажет, что после назальной вакцины человек обладает стерильным иммунитетом", - приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Далее он отметил, что подобные исследование и его результаты могут стать принципиально новым шагом в борьбе с инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

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