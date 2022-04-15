РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ставрополье ждет полмиллиона туристов на фестивали на курортах края

Ставрополье ждет полмиллиона туристов на фестивали на курортах края

Курорты Ставропольского края уже подготовили к новому туристическому сезону практически еженедельные фестивали и культурные мероприятия, побывать на которых смогут более 500 тыс человек, рассказал губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии.

"Это большая череда мероприятий, практически каждую неделю есть мероприятия. Мы планируем, что в целом в этих мероприятиях больше полумиллиона примет участие, мы подготовлены к этому", - цитирует его ТАСС.

Владимиров подчеркнул, что путевки на лето почти полностью раскуплены, и власти будут продолжать развивать санаторно-курортный фонд.

Губернатор добавил, что культурные мероприятия стартуют в городах-курортах уже в майские праздники. В начале лета на Кавминводах пройдет праздник Открытия курортных сезонов, планируются лазерное и световое шоу, кинофестиваль и фестиваль лечебной грязи.

1015 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version