Ставрополье ждет полмиллиона туристов на фестивали на курортах края

15 апр. 5:25

Курорты Ставропольского края уже подготовили к новому туристическому сезону практически еженедельные фестивали и культурные мероприятия, побывать на которых смогут более 500 тыс человек, рассказал губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии.

"Это большая череда мероприятий, практически каждую неделю есть мероприятия. Мы планируем, что в целом в этих мероприятиях больше полумиллиона примет участие, мы подготовлены к этому", - цитирует его ТАСС.

Владимиров подчеркнул, что путевки на лето почти полностью раскуплены, и власти будут продолжать развивать санаторно-курортный фонд.

Губернатор добавил, что культурные мероприятия стартуют в городах-курортах уже в майские праздники. В начале лета на Кавминводах пройдет праздник Открытия курортных сезонов, планируются лазерное и световое шоу, кинофестиваль и фестиваль лечебной грязи.