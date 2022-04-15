Пятигорск украсят миллионы тюльпанов, гиацинтов и бегоний

15 апр. 6:45

Пятигорск "расцветет" миллионами тюльпанов, гиацинтов, бегоний в преддверии начала туристического сезона.

"Свыше миллиона цветов украсят Пятигорск весной и летом. Только одних тюльпанов в городских парках и скверах — 93 тысячи. Привычной классической формы, махровые, бахромчатые с нарядными краями — представлены 15 сортов. В их числе Сайгон, Strong Love, Strong Gold, Yellow Pompenette", рассказали в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что в цветнике уже расцвели первые тюльпаны, а к майским праздникам должны распуститься остальные. Кроме того, в городе будет цвести гиацинты, сливы и магнолии, привезенные в Пятигорск из краснодарского питомника.