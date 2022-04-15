Жителей Симферополя предупредили об отключениях света

15 апр. 6:55

В пятницу, 15 апреля в Симферополя на 19 улицах и трех переулках частично прекратится подача электроэнергии. Перебои с подачей света связаны ремонтом электросетей.

Света не будет с 8.00 до 17.00 по следующим адресам: "переулок Чокърак, 2-8; Киевский, 50-88 (чет), 49-75; Трамвайный, 6-12 (чет), 7-15, улицы Никанорова, 1, 2; Гастелло; Объездная 6; Куйбышева, 217, 227; Джанкойская, 148-170, 145-161; Евпаторийское шоссе, 20, 85-183 ; Пехотинцев, 2-8, 1-29 ; Весенняя, 25. 27; Ларионова, 62; . Энтузиастов, 3-55 ; Цимлянская, 2-24 (чет), 3-19 ; Луганская, 1. 2. 2а; Муромская, 1, 2; Станционная, 2, 1, 71-77 ; Черниговская, 1-22; Новая, 12а-38 (чет), 9-21; Урожайная, 22-26, 5-9 ; Кечкеметская, 1а-49; Стрелковая, 45", - информирует "Крымэнерго".