В Невинномысске модернизируют теплосети

15 апр. 6:25

В Невинномысске продолжается комплекс мероприятий, направленных на модернизацию теплосетей. Данное решение было принято главой Ставропольского края Владимиром Владимировым в 2021 году, после нескольких аварий в теплохозяйстве Невинномысска.

В результате в краевой бюджет выделил 47 млн рублей на замену городских внутриквартальных теплотрасс, а на сумму больше 64 миллионов рублей ГУП СК "Крайтеплоэнерго" приобрело 12 единиц специализированной техники для проведения аварийно-восстановительных работ.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, до начала лета будет завершен внеплановый капремонт двух магистральных трасс, которые снабжают теплом более 17 тыс горожан.