Дагестан определится с лучшим таксистом

15 апр. 6:05

Дагестан 23 апреля примет региональный этап всероссийского конкурса на звание лучшего водителя такси, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан, при поддержке которого проводится конкурс.

"В Махачкале 23 апреля пройдет региональный этап IV Всероссийского конкурса "Лучший водитель такси в России-2021". У водителей проверят теоретические знания, а также основы обеспечения безопасных условий перевозок в такси", - говорится в сообщении. Голосовать за лучшего водителя будут жители региона.

Водители, набравшие максимальное количество голосов в ходе онлайн-голосования, получат специальные подарки от организаторов, а также звание "Лучший водитель такси по мнению пассажиров". Затем победителю предстоит стать участником финала конкурса, который пройдет 16−18 мая в Чечне.