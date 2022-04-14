Ставрополье разработает новые заповедные туристические маршруты

14 апр. 23:42

До 2025 года власти Ставрополья разработают несколько новых туристических маршрутов по специально отведенным местам на заповедных территориях. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства края Владимир Ситников.

"Экологический туризм станет одной из ключевых точек притяжения края. К 2025 году на Ставрополье должно появиться не менее трех новых маршрутов для природно-ориентированного туризма - пеших или велосипедных путешествий и прогулок по специально отведенным местам на заповедных территориях региона", - написал Ситников в своем Telegram-канале.



"Наш природный комплекс позволяет использовать такую безопасную для экологии модель туризма на десятках других уникальных территорий, которые имеют огромный туристический потенциал. И наша задача - раскрыть его без ущерба окружающей среде", - добавил Ситников.



Сейчас на Ставрополье есть всего три экомаршрута, но специалисты Минприроды края уже работают над созданием дополнительных экологических троп в заказниках "Русский лес", "Александровский" и в районе горы Брык в Андроповском округе.